Смертоносное оружие США уже на Донбассе: что об этом известно

Украинские военные на Донбассе уже несколько месяцев воюют против террористов "Л/ДНР" летальным оружием США.

Об этом в Twitter написал ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

"Многие шума поднято вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" уже имеет изготовленое в США летальное вооружение", – написал Толер.

Когда мы его получили?

Исследователь BellingCat прав. Американское оружие на передовой Донбасса действительно не сенсация. В апреле 2017 года Нацгвардия получила 100 ручных гранатометов PSRL-1 у американской компании AirTronic USA. В августе об этом писал и журналист Юрий Бутусов.

В сети даже можно найти фотографии контракта между зарубежной компанией и государственным предприятием "Спецтехноэкспорт".

Контракт был подписан в сентябре 2016 года, оружие поставили в Украину в апреле 2017 года. А о наличии его у бойцов Нацгвардии, которые воюют на передовой, стало известно в июле.

Так нам его не дарили?

Нет, это не подарок. Эти гранатометы нам продали. Цена вопроса - чуть больше полмиллиона долларов за партию из 100 единиц.

Кстати, это уже не первый для Украины опыт закупок небольших партий американского оружия. Еще в 2015 году НГУ получила на вооружение крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett и реактивные противотанковые гранаты DRTG-73 американского производства.

Что это за оружие?

PSRL-1 - это модифицированная версия советского гранатомета РПГ-7. Их внешний вид практически не отличается, что стало поводом для критики, однако американским специалистам удалось добавить несколько "фишек".

PSRL-1 почти в два раза легче своего "папы" - 3,5 кг против 7. К тому же оснащенг пистолетной рукоятью и прикладом, что должно сделать его более удобным в использовании.

Максимальная дальность стрельбы - 1000 метров, эффективная дальность стрельбы - 800 метров. Также предусмотрена установка оптического прицела для ведения стрельбы на дальних дистанциях. Предполагается, что дальность может быть увеличена до 2000 метров.

На видео ниже можно получше ознакомиться с этой смертоносной игрушкой.

Как сообщал "Обозреватель", 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2018 год, который предусматривает $700 млрд, в том числе $350 млн на помощь Украине.