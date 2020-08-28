На Одесщине в ДТП гибнут целыми семьями. Кто виноват в "войне на дорогах".

Одесская область прочно заняла одну из лидирующих позиций по числу аварий на дорогах. Водители отчаянно нарушают правила дорожного движения, а в ДТП гибнут целые семьи.

OBOZREVATEL выяснял, что происходит в регионе и почему кривая аварий не идет вниз.

Как сводки с фронта

Сообщения о ДТП с жертвами поступают практически ежедневно. Самое страшное – когда из-за невнимательности водителя или откровенно наплевательского отношения к ПДД в авариях гибнут дети. Некоторые – остаются инвалидами.

Выезд автомобиля на встречку – одна из главных причин смертельных ДТП в Одесской области.

Так, в начале августа 2020 года в Одессе водитель Audi протаранил микроавтобус Opel, а после этого врезался в МАФ. В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса, и по чистой случайности легковушка едва не зацепила стоящего рядом пешехода. Как сообщали местные СМИ, водитель машины находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В июле в Измаильском районе Одесской области в результате лобового столкновения "ВАЗ" и Mitsubishi Outlander погибли шесть человек, еще троих – госпитализировали. Среди пострадавших оказался даже 2-летний ребенок. По первоначальной информации, трагедия произошла из-за того, что "ВАЗ" выехал на встречную полосу.

На дорогах Одесщины гибнут целыми семьями. Кто виноват в "войне на дорогах". Фото пресс-службы полиции Одесской области

А месяцем ранее в Одессе автомобиль "ВАЗ" прямо на пешеходном переходе сбил четырех подростков, трое из которых получили незначительные травмы, еще одного отвезли в больницу с рваными ранами ног.

На дорогах Одесщины гибнут целыми семьями. Кто виноват в "войне на дорогах". Фото "Думская"

Но одной из самых страшных подобных аварий можно назвать столкновение маршрутного автобуса и грузовика в сентябре 2019 года в Овидиопольском районе Одесской области. В результате ДТП 9 человек погибли и еще трое были травмированы. Виновником аварии следствие называет водителя фуры, чей автомобиль выехал на полосу встречного движения. Судебный процесс еще в разгаре, но разве вернешь жизнь?

На дорогах Одесщины гибнут целыми семьями. Кто виноват в "войне на дорогах". Фото "Одесса.online"

Практически за каждым ДТП – человеческий фактор. Помимо безумных обгонов, "просто" превышают скорость, чувствуя себя бессмертными. Однако законы физики одинаковы для всех.

Однако есть и другие причины многочисленных аварий.

Виновата полиция?

По мнению собеседника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, одной из косвенных причин большого количества ДТП на одесских дорогах можно назвать не только нарушения со стороны водителей, но и острую нехватку патрульных полицейских. Закономерный итог – правоохранители не в состоянии полноценно контролировать дороги Одесской области.

"Людей не хватает, сейчас на дорогах ездит меньше полицейских машин, чем после запуска патрульной. Простой пример – происходит ДТП, а люди иногда вынуждены ждать полицию до часа и больше. Естественно, в такой ситуации любители скорости, нарушений или пьяной езды чувствуют себя спокойно. То есть, нет страха встретить полицейского", – отметил источник.

При этом наш собеседник отметил, что кроме патрульных на дорогах области также работают и другие подразделения полиции. Но и их количества для эффективной борьбы с нарушениями тоже недостаточно.

Лазейки в законе

По мнению экс-сотрудника ГАИ, который пожелал не раскрывать свое имя, есть еще одна причина высокой аварийности. Постоянные нарушители знают, что большинство выписанных штрафов можно аннулировать через суд.

"Все штрафы, которые мне выписывали патрульные, в частности за нарушение ПДД, парковку или превышение скорости, я спокойно отменил в суде. Это ошибки в протоколах, а бывало и слабое знание законодательства. Их нужно учить – серьезно и долго, а не так, как сейчас – всего лишь полгода. Что можно выучить за это время?" – подчеркнул бывший правоохранитель.

Кроме того, он отметил, что водители могут отменить протоколы, составленные по статье 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Нынешние дыры в законодательстве и хороший адвокат делают чудеса. Даже если патрульный составит все правильно, государство сейчас случайно создало лазейку, которая позволяет отменить штраф и наказание за пьянку за рулем. В нынешней редакции 130 статьи КУоАП, сейчас предусмотрена ответственность только за вождение суднами в состоянии алкогольного опьянения. Но не автомобилей. По этому поводу, конечно, есть разъяснение для судов, но хороший адвокат всегда может "отбить" нарушителя из рук закона. То есть, нарушать можно дальше", – констатировал экс-правоохранитель.

По официальным данным Патрульной полиции, только за первые семь месяцев 2020 года в Одесской области было зарегистрировано 8069 дорожно-транспортных происшествий, из них 997 – с пострадавшими. К сожалению, в результате ДТП 93 человека погибли, еще 1215 – получили травмы.

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