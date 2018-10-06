''Смерти мы не нужны'': узник Кремля написал письмо Сенцову

Политзаключенный украинец Станислав Клых написал письмо еще одному узнику Кремля, режиссеру Олегу Сенцову. Обращение было составлено еще до прекращения Олегом голодовки.

Письмо на своей странице в Facebook обнародовала координатор Медийной инициативы по правам человека Мария Томак. Она сообщила, что получила его от мамы узника, Тамары Клых, которая накануне проведала сына в колонии в Челябинской области.

"Если у тебя очень плохое здоровье, я бы просил тебя прекратить голодовку. Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не осужу, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах, я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра", ― обратился к Сенцову Станислав Клых.

Он отметил, что с момента объявления голодовки Сенцовым в мире стали больше уделять внимание проблемам политзаключенных, за что ему благодарен каждый из них.

"Желаю, не смотря ни на что, вернуться к твоим детям", ― завершил письмо незаконно осужденный украинец.

Письмо Станислава Клыха Олегу Сенцову Facebook Мария Томак

Напомним, что 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех осужденных Кремлем украинцев. О завершении голодовки он сообщил своему адвокату Дмитрию Динзе 6 октября. Причиной этого стали необратимые процессы в организме Олега и угроза тюремщиков насильно начать питание.

Сенцов во время голодовки

Как писал OBOZREVATEL, Станислава Клыха по сфабрикованному делу осудили к 20 годам лишения свободы. Российское правосудие инкриминировало ему участие в боевых действиях в Чечне.