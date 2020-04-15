Смертельный взрыв в больнице Львова: первые фото с места ЧП

Юрий Сергиенко Расследования 19:05, 15.04.2020 Обновлено: 19:06, 15.04.2020

Появились первые фото с места взрыва на территории больницы Львова, в результате которого погиб человек.

Снимки опубликовала пресс-служба полиции Львовской области (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Взрыв прогремел во Франковском районе города 16 апреля около 16:00.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и происхождения боеприпаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва на территории одной из больниц Львова погиб 43-летний местный житель. По предварительным данным, взорвалась ручная граната.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Украинцам грозит массовая безработица из-за коронавируса: что ждет рынок труда

Зеленский сообщил, когда в Украине будет пик эпидемии коронавируса

Муж умер, а жена спасает свою жизнь: в Ривне больница попала в скандал из-за коронавируса

Чим бармен-касир, професійна хостес може допомогти прем'єрові?

Разведка США докопалась до правды о происхождении коронавируса