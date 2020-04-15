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15 апреля • обновлено в 19:14
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Смертельный взрыв в больнице Львова: первые фото с места ЧП

1.4т
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Появились первые фото с места взрыва на территории больницы Львова, в результате которого погиб человек.

Снимки опубликовала пресс-служба полиции Львовской области (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Смертельный взрыв в больнице Львова: первые фото с места ЧП

Взрыв прогремел во Франковском районе города 16 апреля около 16:00.

Смертельный взрыв в больнице Львова: первые фото с места ЧП

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и происхождения боеприпаса.

Смертельный взрыв в больнице Львова: первые фото с места ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва на территории одной из больниц Львова погиб 43-летний местный житель. По предварительным данным, взорвалась ручная граната.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Львов
Теги
Национальная полиция Украины взрыв
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