Смертельный взрыв в больнице Львова: первые фото с места ЧП

Появились первые фото с места взрыва на территории больницы Львова, в результате которого погиб человек.
Снимки опубликовала пресс-служба полиции Львовской области (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).
Взрыв прогремел во Франковском районе города 16 апреля около 16:00.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и происхождения боеприпаса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва на территории одной из больниц Львова погиб 43-летний местный житель. По предварительным данным, взорвалась ручная граната.
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