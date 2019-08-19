Смертельный пожар в "Токио Стар": выяснился скандальный нюанс об одесском отеле

Здание одесского отеля "Токио Стар", в котором сгорели 9 людей, числилось по документам "складскими помещениями".

Как передает "Думская", об этом стало известно 19 августа на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей", — сообщил заместитель директора департамента ГАСИ в Одесской области Игорь Черкасов.

По словам и.о. главы Одесской ОГА Светланы Шаталовой, эта информация может быть поводом для еще одного уголовного производства — о правомерности выданных разрешений.

Отель "Токио Стар" dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожара в "Токио Стар" в ночь на 17 августа погибли 9 человек. В течение суток был задержан владелец отеля в Одессе Вадим Черный, который высказал готовность понести наказание, а затем написал письмо президенту Владимиру Зеленскому.

По результатам вскрытия тел жертв пожара полиция оставила две версии трагедии — нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

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