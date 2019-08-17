Смертельный пожар в отеле Одессы: что известно о владельце

Владельцем одесского отеля "Токио Стар", при пожаре в котором заживо сгорели восемь человек, является Вадим Черный со скандальной репутацией.

Как пишет "Думская", он сыскал славу манипулятора. Помимо "Токио Стар", где произошла трагедия, 47-летнему Черному также принадлежит еще один отель "Зірка" на улице Успенской, здание ресторана "Киев" на Греческой площади и паркинг там же.

Предприниматель имеет два высших образования (экономическое и юридическое) и подготовку в области политической философии.

В период с 1994 по 1998 Черный был депутатом Одесского горсовета, а в 1998-2002 годах – мэром города Арциза Одесской области (на момент избрания ему было всего 26 лет).

Примечательно, что во время пребывания на должности городского председателя Арциза Черный полностью ликвидировал местный горисполком: аппарат городского совета при нем состоял лишь из четырех лиц.

Вадим Черный "Думская"

Также скандальный бизнесмен баллотировался в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах (для этого он даже арендовал телеканал "Моя Одесса"), некоторый период был советником городского головы по борьбе с коррупцией и враждовал с бывшим мэром Одессы Эдуардом Гурвицом.

Помимо всего есть информация о том, что Черный возглавлял партию "Союза Анархистов Украины" с 2002 года и является автором книги "Иисус, не знавший Христа", в которой утверждает о фальсификации евангельских текстов.

Информацию о том, что Черный является манипулятором и шантажистом, подтвердила и одесская активистка, писательница Зоя Казанжи.

"Стоит отметить, что этот отель ("Токио Стар". – Ред.), а также отель "Зірка" принадлежит Вадиму Черному, бизнесмену-морализатору. Он очень любит всех поучать и рассказывать, как надо. Даже свое время сайт создал (вероятно, речь идет о сайте "Храбро". – Ред.), с помощью которого шантажировал, манипулировал и зарабатывал деньги, публикуя либо не публикуя компрометирующие, на его взгляд, материалы. Говорил: "Я хочу, чтобы одесские бизнесмены и политики просыпались в холодном поту, ожидая моих публикаций". Интересно, как он теперь будет спать, угробив людей?" – написала она на своей странице в Facebook.

Примечательно, что в сети появились фото, подтверждающие, что Черный присутствует на месте трагедии. На них видно, что он спокойно отдыхает на лавке под сгоревшим отелем.

Вадим Черный на месте трагедии "Думская"

Собственника "Токио Стар" заметили под сгоревшим отелем "Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" (владелец – бизнесмен Вадим Черный) вспыхнул пожар. В результате погибли восемь человек, еще 10 пострадали. На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

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