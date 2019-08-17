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Смертельный пожар в Одессе: ГБР открыло дело против спасателей

2.6т Читать материал на украинском

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении сотрудников ГосЧС из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе, убившего 9 человек.

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Уточняется, что спасателей подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей.

"Следователи теруправления ГБР... осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей", – сказано в сообщении.

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Известно, что производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

В рамках расследования ГБР изъяло некоторые документы, а также опросило свидетелей.

"Токио Стар" в Одессе после пожара

dbr.gov.ua

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Темы
Пожар в отеле Токио Стар Криминал
Место
Украина Одесса
Теги
пожар Государственное Бюро Расследований расследование смерть
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