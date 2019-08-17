Смертельный пожар в Одессе: ГБР открыло дело против спасателей

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении сотрудников ГосЧС из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе, убившего 9 человек.
Об этом информирует пресс-служба ведомства. Уточняется, что спасателей подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей.
"Следователи теруправления ГБР... осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей", – сказано в сообщении.
Известно, что производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.
В рамках расследования ГБР изъяло некоторые документы, а также опросило свидетелей.
"Токио Стар" в Одессе после пожара
dbr.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
Полиция рассматривает три версии случившегося в "Токио Стар": инсценировка пожара для сокрытия убийства; нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.
Руководство отеля не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.
Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.
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