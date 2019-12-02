Смертельные травмы: на Донбассе произошла трагедия с воинами ВСУ

Двое украинских воинов погибли во время выполнения боевой задачи, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах 1 декабря на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы:

вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Лебединского – с РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новогригорьевки – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

у Павлополя – из СПГ и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе потери российских оккупационных войск в ноябре превысили 100 человек.

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