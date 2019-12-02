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2 декабря • обновлено в 08:32
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Смертельные травмы: на Донбассе произошла трагедия с воинами ВСУ

1.8т
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Двое украинских воинов погибли во время выполнения боевой задачи, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах 1 декабря на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы:

  • вблизи Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку Лебединского – с РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Новогригорьевки – из минометов калибра 82 мм;

  • вблизи Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

  • у Павлополя – из СПГ и стрелкового оружия;

  • неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Смертельные травмы: на Донбассе произошла трагедия с воинами ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе потери российских оккупационных войск в ноябре превысили 100 человек.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
еще два? или те же самые?
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фил филька
фил филька
две пары почек, легкие зелезенки и т.д. женушка михо опять наварилась. бизнес идет
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну и черт с ними!
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