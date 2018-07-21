Смертельные ДТП с маршрутками: в Украине приняли радикальные меры

С 21 июля в Украине силами Нацполиции и транспортной инспекции начался тотальный контроль всех перевозчиков. В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров транспортные средства будут конфисковываться.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на странице в Facebook по итогам совещаний ведомства с Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Министерством экономического развития и торговли и Укртрансбезопасности.
По его словам, если у автобуса будет обнаружена лицензия, но он при этом незаконно переоборудован из грузового в пассажирский - перевозчик лишается лицензии и платит 17 тысяч гривен штрафа.
26 июля на заседании Кабмина будет одобрено соответствующее постановление правительства, которым с 27 июля будет возвращено скоростной контроль на дорогах.
"Договорились с легальными перевозчиками: все работают в правовом поле, платят налоги, в равных условиях. С 1 августа вводится электронный кабинет перевозчика, к которому будет иметь доступ сама компания, трансинспекция и Нацполиция и в котором будет регистрироваться вся информация о перевозчика, его лицензий, маршрутов, штрафных баллов и тому подобное", - рассказал Омелян.
"С 1 января 2019 года введем gps tracker, электронный билет и тахограф или его аналог. Готовим предложения по государственного содействия по обновлению парка автобусов", - проинформировал он.
Напомним, в пятницу, 20 июля, в Украине в течение дня произошли четыре крупные смертельных аварии на дорогах, жертвами которых стал 21 человек. При этом два ДТП произошло с участием автобусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Омелян призвал всех перевозчиков начать работу над обновлением парка а также сообщил, что с начала 2019 года в Украине будут запрещены некоторые виды маршрутных автобусов.