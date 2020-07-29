Смертельное избиение бойца 'Азова': суд Запорожья арестовал подозреваемого

Суд взял под стражу мужчину, которого подозревают в смертельном избиении Олега Черевко. Смертельное избиение бойца "Азова"

В Запорожье взяли под стражу на два месяца и без права внесения залога мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений бойцу батальона "Азов" Олегу Черевко.

Такую меру пресечения нападающему избрал Апелляционный суд Запорожской области, поддержав ходатайство полиции и прокуратуры. Об этом информирует пресс-служба ГУНП в области.

"Апелляционным судом Запорожской области избранная ранее мера пресечения в виде залога изменена на содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

В городской прокуратуре Запорожье, передает "Интерфакс-Украина", пояснили, что суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры №2 на решение Коммунарского районного суда предоставить подозреваемому возможность внесения залога в размере 43 тыс. 940 грн. Судьи, в частности, учли позицию стороны обвинения, которая настаивала на таком решении, а в связи со смертью пострадавшего квалификация преступления была изменена на ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).

Подозреваемый в смертельном избиении Олега Черевко (zp.npu.gov.ua)

По словам представителей прокуратуры, подозреваемый в избиении военнослужащего был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. Заседание суда над ним проходило в режиме видеоконференции – подозреваемый находился в здании Коммунарского райсуда.

"При этом он был одет в бронежилет и каску, поскольку опасается возмездия со стороны фронтовиков-побратимов погибшего бойца, служившего в полку "Азов", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в это время под зданием Запорожского апелляционного суда собрались десятки бойцов "Азова", а также ветераны АТО и волонтеры. После оглашения судебного решения они отправились на пл. Героев, где приняли участие в церемонии прощания с погибшим Олегом Черевко.

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