Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева попала в новый скандал

В Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Алене Зайцевой, сбившей насмерть шестерых и травмировавшей пятерых пешеходов осенью 2017 года.

Результаты проверки автошколы показали, что во время своей учебы участница ДТП злостно прогуливала занятия, пишет местное СМИ "depo. Харьков" со ссылкой на полицию Харьковской области.

"В период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы главе Государственной аккредитационной комиссии, начальнику регионального сервиса МВД и главе Госаккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопроса о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации. Ответ от этих организаций еще не получили", — уточнили в полиции.

Зайцева и Дронов vgorode

Так, в журналах посещения учеников указано, что Зайцева отсутствовала на пяти занятиях в октябре и ноябре 2015 года, но присутствовала 9 октября, что противоречит справке Госпогранслужбы, согласно с которой она находилась за границей.

Алена Зайцева Сегодня

"Согласно с информацией регионального сервисного центра МВД в Харьковской области, подозреваемой выдали удостоверение водителя на право пользоваться транспортными средствами категории "B" 5 декабря 2015-го. Согласно данных Министерства образования и науки Украины, информация об аттестации автошколы не обнаружена", — уточнили в СМИ.

Таким образом, лицензия на образовательную деятельность у автошколы Зайцевой отсутствует и она не является учреждением профессионального образования, "не имеет права выдавать документы государственного образца и не подчиняется Министерству образования и науки".

Как писал OBOZREVATEL: