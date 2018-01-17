Смертельное ДТП в Харькове: всплыла возмутительная информация о подозреваемом

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 18-летний сын местного предпринимателя Тигран Енгибарян неоднократно приносил в школу оружие.

Об этом сообщил источник Police Control Ukraine в Facebook.

"Классный руководитель Тиграна поощрял наличие у мальчика машины и нередко просила "привезти что-то" или "отвезти куда-то". Мальчик бесцеремонно приезжал в школу на новенькой иномарке и вечно хвастался своими связями, материальным положением. Много раз приносил в школу нож, которым "в шутку" угрожал другим детям", – отмечается в заявлении.

В пресс-службе добавили, что у Тиграна был травматический пистолет, который он не боялся достать на уроке.

"Самое забавное, что это все происходило в присутствии классного руководителя, которая игнорировала наличие у мальчика оружия. Самостоятельно машину начал водить Тигран еще в 10 классе, о чем вечно хвастался всей школе", – сообщил источник.

Помимо этого, обнародовано видео, которое свидетельствует, что о том, что Енгибарян управлял машиной минимум с октября 2017 года без водительского удостоверения.

Свидетели резонансного ДТП рассказали, что водитель несся с бешеной скоростью. По их словам, такой наглости на этом участке дороги еще не наблюдали.

Также выяснилось, что погибшим был студент харьковского техникума Владимир Виношкин. В сети показали снимок с молодым человеком.

Как сообщал "Обозреватель", 16 января в Харькове машина насмерть сбила на пешеходном переходе 17-летнего парня. Водитель скрылся с места происшествия. О том, что именно Енгибарян совершил наезд на человека сообщили СМИ.