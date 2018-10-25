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Смертельное ДТП в Харькове: суд пошел на уступки одному из обвиняемых

8.1тЧитать материал на украинском

Киевский райсуд Харькова частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого в ДТП на Сумской Геннадия Дронова и назначил дополнительную комплексную судебную автотехническую экспертизу, фонотехническую экспертизу и экспертизу материалов видео- и звукозаписи.

Как сообщает "МедиаПорт", эксперты будут уточнять следующие вопросы:

1. Можно ли по материалам уголовного производства, в том числе имеющейся видеозаписи, которые содержатся в материалах производства, определить границы перекрёстка по направлению движения автомобиля Volkswagen Touareg?

2. Если можно определить границы перекрёстка, то возможно ли провести графическое построение начала перекрёстка по указанному направлению с обозначением размещения автомобиля Volkswagen Touareg относительно границы перекрёстка?

3. Где должен был остановиться водитель автомобиля Volkswagen Touareg Дронов, то есть перед каким светофорным объектом с учётом наличия для его направления движения дублирующего светофорного объекта, учитывая, что на момент ДТП разметка 1.12 "стоп-линия" нанесена не была, а знак 2.2 "стоп" отсутствовал.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

NewsRoom

Экспертизу должны провести в Харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз им. Бокариуса.

"В связи с тем, что обвиняемые Дронов и Зайцева длительное время находятся под стражей прошу безотлагательно в срок до 2 ноября 2018 года провести назначенную судом дополнительную экспертизу, вернув в суд материалы уголовного производства по обвинению Зайцевой и Дронова и предоставив суду выводы экспертизы", — зачитал судья, назначив заседание на 7 ноября.

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Отмечается, что о назначении комплексной судебной экспертизы ходатайствовал защитник водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова Сергей Перепелица, который настаивал на ее проведении в Одесском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Обвинение возражало против удовлетворения ходатайства Перепелицы, назвав его провокационным.

Еще одно ходатайство — защитника Зайцевой Евгения Мельниченко (он просил назначить экспертизу, чтобы выяснить, была ли техническая возможность у Зайцевой остановиться до стоп-линии или до светофора) — суд не удовлетворил.

Как писал OBOZREVATEL, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло кровавое ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице, 6 получили травмы различной степени тяжести.

По словам одного из свидетелей, в момент ДТП оба подозреваемых превышали скорость.

Смотрите видео по теме:

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Темы
ДТП в Харькове на СумскойВойна на дорогах
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ДТП ХарьковДТП
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