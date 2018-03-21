Смертельное ДТП в Харькове: адвокат Зайцевой сделала важное заявление

Адвокат участницы жуткого ДТП в центре Харькова Алены Зайцевой Юлия Козырь считает, что показания свидетелей могут быть полезны для ее подзащитной.

"Слова свидетеля подтверждают показания Зайцевой, противоречий я сегодня не услышала. Думаю, что дальнейшие свидетельства будут нам полезны", - приводит слова адвоката NewsRoom после судебного заседания в среду, 21 марта.

"Очевидец косвенно подтвердил, что Volkswagen начинал движение на желтый и данные обвинительного акта. Наша позиция заключается в том, что после столкновения авто Зайцевой было уже неуправляемым. Вместе с тем, мы не отрицаем, что Lexus двигался с нарушениями", - подчеркнула Козырь.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появились обвинительные акты по Дронову и по Зайцевой. Как выяснилось, из соответствующего документа по подозреваемой "исчезли" упоминания об опиатах, которые были обнаружены в ее организме после аварии.

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.