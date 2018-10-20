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Разорвало на части: появились жуткие подробности гибели звезды "Дизель Шоу"

369.7тЧитать материал на украинском

Во время смертельного ДТП под Киевом у актрисы популярного "Дизель Шоу" Марины Поплавской не было шансов выжить.

Об этом в видео с места аварии заявил руководитель dtp.kiev.ua Владислав Антонов. По его словам, женщина сидела на переднем сидении автобуса "Неоплан", который столкнулся с грузовиком.

От удара Поплавскую фактически разорвало на части, отметил активист.

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В результате аварии были госпитализированы несколько пострадавших, из них четверо – с тяжелыми травмами.

Как сообщили на официальной странице "Дизель Шоу" в Facebook, Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни.

Фура, об которую разбился автобус, существенных повреждений не получила.

Внимание! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" попал в аварию в Киевской области утром 20 октября.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего.

Водитель автобуса задержан полицией.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Марина Поплавская
Место
Украина
Объекты
ДТПаварияДизель Шоу
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Киндин Павел
Киндин Павел
Царствие Небесное....
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ещё на одну хахолку меньше . Когда вы суки себе хахлы истоебите
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3
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Игорь Анатольевич,что ты мелишь урод, иди вздергнись на столбе,на одного уебка меньше станет.
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Снегурка Марина
Снегурка Марина
Видела только пару сюжетов шоу с ее участием,но девушка запомнилась,очень жалко артистку,соболезнования родным и близким,это большое горе.
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