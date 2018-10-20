Разорвало на части: появились жуткие подробности гибели звезды "Дизель Шоу"

Во время смертельного ДТП под Киевом у актрисы популярного "Дизель Шоу" Марины Поплавской не было шансов выжить.

Об этом в видео с места аварии заявил руководитель dtp.kiev.ua Владислав Антонов. По его словам, женщина сидела на переднем сидении автобуса "Неоплан", который столкнулся с грузовиком.

От удара Поплавскую фактически разорвало на части, отметил активист.

В результате аварии были госпитализированы несколько пострадавших, из них четверо – с тяжелыми травмами.

Как сообщили на официальной странице "Дизель Шоу" в Facebook, Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни.

Фура, об которую разбился автобус, существенных повреждений не получила.

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Как сообщал OBOZREVATEL, автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" попал в аварию в Киевской области утром 20 октября.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего.

Водитель автобуса задержан полицией.