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Смертельное ДТП с Зайцевой: в деле произошел резкий поворот

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В Харьковский апелляционный суд поступило уголовное производство по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП на улице Сумской.

Как сообщает пресс-служба суда, дело будет рассматриваться в составе трех суддей.

"1 апреля 2019 года в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагической ДТП 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. После столкновения автомобилей Lexus и Volkswagen погибли шесть пешеходов, еще пятеро травмированы", – сказано в сообщении.

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Известно, что уголовное дело будет рассматривать коллегия судей: председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи – Елена Грошева и Виктория Яковлева.

Журналист Татьяна Доцяк в Facebook отметила, что судью Протасова адвокаты называют "принципиальным и таким, что не поддается влиянию".

Также она добавила, что судью Яковлеву скорее всего отведут, потому что она рассматривала апелляцию по мере пресечения Дронову, и не имеет права теперь рассматривать апелляцию по делу.

"Вместо них могут поставить Савенко или Савченко. О Савченко помню такое: когда Енгибаряну в апелляции заменили тюремное заключение на условный срок (фактически отпустили), Савченко тогда был в тройке судей, и единственный из троих, кто с этим не согласился и написал особое мнение, где объяснил почему он не соглашается на условный срок Енгибаряну", – рассказала Доцяк.

Зайцева и Дронов

Зайцева и Дронов

Politeka

Напомним, что в Харькове 18-летний сын местного предпринимателя Тигран Енгибарян сбил на пешеходном переходе Владимира Виношкина и скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
Тег
ДТП Зайцева
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