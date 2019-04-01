Смертельное ДТП с Зайцевой: в деле произошел резкий поворот

В Харьковский апелляционный суд поступило уголовное производство по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП на улице Сумской.
Как сообщает пресс-служба суда, дело будет рассматриваться в составе трех суддей.
"1 апреля 2019 года в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагической ДТП 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова. После столкновения автомобилей Lexus и Volkswagen погибли шесть пешеходов, еще пятеро травмированы", – сказано в сообщении.
Известно, что уголовное дело будет рассматривать коллегия судей: председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи – Елена Грошева и Виктория Яковлева.
Журналист Татьяна Доцяк в Facebook отметила, что судью Протасова адвокаты называют "принципиальным и таким, что не поддается влиянию".
Также она добавила, что судью Яковлеву скорее всего отведут, потому что она рассматривала апелляцию по мере пресечения Дронову, и не имеет права теперь рассматривать апелляцию по делу.
"Вместо них могут поставить Савенко или Савченко. О Савченко помню такое: когда Енгибаряну в апелляции заменили тюремное заключение на условный срок (фактически отпустили), Савченко тогда был в тройке судей, и единственный из троих, кто с этим не согласился и написал особое мнение, где объяснил почему он не соглашается на условный срок Енгибаряну", – рассказала Доцяк.
Зайцева и Дронов
Politeka
Напомним, что в Харькове 18-летний сын местного предпринимателя Тигран Енгибарян сбил на пешеходном переходе Владимира Виношкина и скрылся с места происшествия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.
Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.
Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.
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