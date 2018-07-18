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Смертельное ДТП с Зайцевой: экспертиза дала фатальный результат

6.4тЧитать новость на украинском

Смертельного ДТП в центре Харькова на Сумской с участием Елены Зайцевой нельзя было предотвратить.

Об этом в среду, 18 июля, заявил Виталий Ольхов, который проводил автотехническую экспертизу, передает издание NewsRoom.

"Когда Дронов мог двигаться на разрешающий ему сигнал, то Lexus уже не мог остановиться. ДТП предотвратить нельзя было. Опасность создали оба водителя, когда двигались на запрещающий сигнал светофора", - пояснил Ольхов.

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Напомним, ДТП на Сумской произошло 18 октября минувшего года. Елена Зайцева находилась за рулем автомобиля Lexus RX и проехала на красный свет, что послужило причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. В результате аварии погибши шесть человек.

Суд арестовал обоих водителей. Им может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно у Зайцевой резко ухудшилось здоровье.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на Обозревателе.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персоны
Алена ЗайцеваАлексей Андронов
Место
УкраинаХарьков
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Комментарии на сайте не модерированы
Київський Євген
Київський Євген
Взагалі експерт протирічить самому собі. Спочатку він каже, що "... коли Дронов міг рухатися на дозволяючий йому сигнал, то Lexus уже не міг зупинитися. ДТП запобігти не можна було.". А далі: "Небезпеку створили обидва водії, коли рухалися на заборонний сигнал світлофора". Так у чому тоді провина Дронова?
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
РІвень вини різний!!!!!!! Якби Зайцева не перевищувала швидкість(це раз!),якби ЗАйцева не була ЗАГАЛЬМОВАНА певними препараторами,то ні вона,ні ті,що були на тротуарі не помітили б Дронова:ні для кого він не являвся небезпекою. Адвокати,ви за що гроші отримуєте? Чи різні адвокати отримуюють різні гроші!
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