Смертельное ДТП с Зайцевой: экспертиза дала фатальный результат

Смертельного ДТП в центре Харькова на Сумской с участием Елены Зайцевой нельзя было предотвратить.

Об этом в среду, 18 июля, заявил Виталий Ольхов, который проводил автотехническую экспертизу, передает издание NewsRoom.

"Когда Дронов мог двигаться на разрешающий ему сигнал, то Lexus уже не мог остановиться. ДТП предотвратить нельзя было. Опасность создали оба водителя, когда двигались на запрещающий сигнал светофора", - пояснил Ольхов.

Напомним, ДТП на Сумской произошло 18 октября минувшего года. Елена Зайцева находилась за рулем автомобиля Lexus RX и проехала на красный свет, что послужило причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. В результате аварии погибши шесть человек.

Суд арестовал обоих водителей. Им может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно у Зайцевой резко ухудшилось здоровье.