Смертельное ДТП с украинскими военными: появились новые подробности

Погибшим 21 июля в результате ДТП в Ривне военнослужащим оказался доброволец и активист Майдана Виктор Мосиевич.

Как сообщил в Facebook его знакомый Роман Коваль, Мосиевич был командиром одного из отрядов самообороны в Ривне.

"Когда началась война, воевал в подразделении Правого сектора, а затем - доброволец в батальоне теробороны "Горынь". Прошел боевой путь от Амвросиевки, Песков, Дебальцево до Славянска и Краматорска", - рассказал Коваль.

Напомним, в результате ДТП в Ривне второй военнослужащий получил травмы и был доставлен в больницу.

Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 20 июля, в Украине в течение дня произошли четыре крупные смертельных аварии на дорогах, жертвами которых стал 21 человек. При этом два ДТП произошло с участием автобусов.