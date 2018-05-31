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Смертельное ДТП с украинскими детьми в Беларуси: появились новые подробности

1.1тЧитать новость на украинском

Троих из шести украинских детей, пострадавших в смертельном ДТП в Беларуси, самолетом доставили в Сумы.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дети прибыли в Украину на самолете ведомства марки АН-26.

"На борту находилось трое мальчиков, которые в составе детской футбольной команды попали в ДТП на территории Республики Белоруссия 13 мая", - написано в сообщении.

Отмечается, что 31 мая утром медицинский самолет отправился в город Брест, а уже в 15:03 прибыл в Сумы.

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"В аэропорту Андрея, Артема и Платона встретили сотрудники Службы спасения, миграционной и пограничной службы, патрульной полиции, а также медики", - рассказали в ГСЧС.

Детей транспортировали к медицинскому автомобилю, после чего их сопровождали машины скорых до Сумской областной детской клинической больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом дети попали в смертельное ДТП.

Место
УкраинаСумы
Объект
ДТП
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