Смертельное ДТП с украинским автобусом в Польше: в крови водителя нашли наркотики

В крови водителя украинского автобуса, который в августе рухнул со склона в Подкарпатском воеводстве Польши, нашли следы психотропных веществ.

Эксперты отмечают, что он мог употреблять наркотики или энергетики, что впоследствии стало причиной гибели троих людей и серьезных травм у еще 51 человека, сообщает польский ресурс RMF FM.

Тот факт, что в крови мужчины были обнаружены психотропы, свидетельствует о том, что за восемь часов до трагедии, во время начала поездки, их концентрация в организме была еще выше.

Новые обстоятельства могут усилить ответственность водителя за аварию, поскольку, возможно, подтвердят тот факт, что он умышленно совершил автокатастрофу, находясь под действием вредных веществ.

Кроме того, стало известно, что прокуроры также получили техническое заключение об автобусе, которое не соответствует показаниям горе-водителя. Так, он заверял, что тормоза не работали, и поэтому он ничего не мог сделать во время аварии. Однак правоохранители полностью отбросили эту версию, поскольку экспертиза подтвердила, что все системы транспортного средства, включая тормоза, находились в рабочем состоянии. Эксперты также подтверждают, что автобус ехал со скоростью 75 км/ч, поэтому водителю не удалось затормозить.

Как сообщал OBOZREVATEL, предварительной версией автокатастрофы с участием украинского автобуса в Польше было превышение им скорости минимум в два раза, поскольку на участке, где он разбился, допустимо движение 30 км/час.