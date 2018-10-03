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Смертельное ДТП с украинским автобусом в Польше: в крови водителя нашли наркотики

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В крови водителя украинского автобуса, который в августе рухнул со склона в Подкарпатском воеводстве Польши, нашли следы психотропных веществ.

Эксперты отмечают, что он мог употреблять наркотики или энергетики, что впоследствии стало причиной гибели троих людей и серьезных травм у еще 51 человека, сообщает польский ресурс RMF FM.

Тот факт, что в крови мужчины были обнаружены психотропы, свидетельствует о том, что за восемь часов до трагедии, во время начала поездки, их концентрация в организме была еще выше.

Новые обстоятельства могут усилить ответственность водителя за аварию, поскольку, возможно, подтвердят тот факт, что он умышленно совершил автокатастрофу, находясь под действием вредных веществ.

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Кроме того, стало известно, что прокуроры также получили техническое заключение об автобусе, которое не соответствует показаниям горе-водителя. Так, он заверял, что тормоза не работали, и поэтому он ничего не мог сделать во время аварии. Однак правоохранители полностью отбросили эту версию, поскольку экспертиза подтвердила, что все системы транспортного средства, включая тормоза, находились в рабочем состоянии. Эксперты также подтверждают, что автобус ехал со скоростью 75 км/ч, поэтому водителю не удалось затормозить.

Как сообщал OBOZREVATEL, предварительной версией автокатастрофы с участием украинского автобуса в Польше было превышение им скорости минимум в два раза, поскольку на участке, где он разбился, допустимо движение 30 км/час.

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Тема
Криминал
Место
Украина
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