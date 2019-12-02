Главная Новости
2 декабря • обновлено в 21:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Как хоронят "грехи" мажоров: что произошло с громким ДТП в Киеве

3.9т
Читать материал на украинском

Со дня смертельной аварии в Киеве с участием водителя Mercedes Станислава Толстошеева прошло почти четыре года. Дело до сих пор не передано в суд. Правозащитники считают, что материалы попросту "хоронят".

Подробнее в нашей публикации.

Летом 2018 года в столичной прокуратуре сообщали OBOZREVATEL, что передали материалы на третью по счету экспертизу в сфере психиатрии и неврологии. Она должна установить, был ли у мажора приступ во время ДТП. Напомним, тогда Толстошеев за рулем "мерса" сбил двух человек. Погибла 74-летняя женщина.

Прошло почти полтора года, но результатов экспертизы в прокуратуре так и не сообщили, сославшись на тайну следствия.

Станислав Толстошеев

Станислав Толстошеев

Новости
Проклятый перекресток под Киевом: власть нашла "революционное" решение
Ответ киевской прокуратуры

Ответ киевской прокуратуры

Молчат в прокуратуре о том, сообщалось ли Толстошееву подозрение и избиралась ли ему мера пресечения. Отметим, что ведомство осуществляет в данном уголовном производстве процессуальное руководство. Расследованием занимается ГУНП в Киеве.

Авария 9 января 2016 года. Внедорожник под управлением 21-летнего Толстошеева насмерть сбил 74-летнюю Надежду прилуцкую и травмировал еще одного прохожего

Авария 9 января 2016 года.

Внедорожник под управлением 21-летнего Толстошеева насмерть сбил 74-летнюю Надежду прилуцкую и травмировал еще одного прохожего

Внук погибшей Игорь сказал журналистам OBOZREVATEL, что в течение нынешнего года ни прокуратура, ни полиция с ним не связь не выходили.

"Также не связывался Станислав Толстошеев, его родственники или представители", – сообщил молодой человек.

Новости
Сына детского омбудсмена Кулебы ввели в искусственную кому

Адвокат Дмитрий Семеха, который представляет сторону потерпевших в другом резонансном "мажорном ДТП" в Полтаве, считает, что "дело Толстошеева" пытаются "похоронить". Он уточнил, что понятие разумные сроки досудебного расследования каждый трактует по своему, однако четыре года – это перебор.

"Все следственные действия явно направлены на то, чтобы похоронить это дело и общественность о нем забыла. Это очевидно", – рассказал он.

При этом Семеха отметил, что для понимания допущенных нарушений, необходимо ознакомиться со всеми материалами уголовного производства.

Напомним, что первые две экспертизы показали, что в момент ДТП с водителем Mercedes случился эпилептический припадок.

Многих украинцев доводы о приступе не убедили. Масла в огонь подлили фото Толстошеева с алкоголем и постами о наркотиках. Журналист Дмитрий Гнап прямо заявил OBOZREVATEL, что результаты экспертиз были сфальсифицированы еще на первых этапах, и теперь полиция и прокуратура пытаются сделать все, чтобы сохранить честь мундира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ДТП с участием Станислава Толстошеева произошло в Киеве 9 января 2016 года. Возле станции метро "Левобережная" внедорожник Mercedes сбил двух пешеходов.

  • Позже водитель заявил, что во время аварии, он впервые в жизни потерял сознание.

  • Станислав Толстошеев является сыном бизнесмена Андрея Толстошеева из Дружковки Донецкой области.

  • В сентябре 2016 года прокуратура Киева закрыла уголовное производство в отношении мажора, однако Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование.

  • Дочь погибшей в ДТП Надежды Прилуцкой Наталья скончалась весной 2018 года, так и не дождавшись приговора водителю внедорожника.

  • В феврале 2019 года неизвестные обчистили сестру Станислава Толстошеева Елену. Преступники разбили стекло передней двери Porsche Macan 2015 года выпуска и забрали сумочку, в которой находилась крупная сумма наличными, банковские карты и документы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева Война на дорогах
Персона
Станислав Толстошеев
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины криминал авто ДТП прокуратура Киева
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
39
0
Смешно
1
Интересно
22
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
если был приступ,то в дурдом пожизненно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги