Как хоронят "грехи" мажоров: что произошло с громким ДТП в Киеве

Со дня смертельной аварии в Киеве с участием водителя Mercedes Станислава Толстошеева прошло почти четыре года. Дело до сих пор не передано в суд. Правозащитники считают, что материалы попросту "хоронят".

Подробнее – в нашей публикации.

Летом 2018 года в столичной прокуратуре сообщали OBOZREVATEL, что передали материалы на третью по счету экспертизу в сфере психиатрии и неврологии. Она должна установить, был ли у мажора приступ во время ДТП. Напомним, тогда Толстошеев за рулем "мерса" сбил двух человек. Погибла 74-летняя женщина.

Прошло почти полтора года, но результатов экспертизы в прокуратуре так и не сообщили, сославшись на тайну следствия.

Станислав Толстошеев

Ответ киевской прокуратуры

Молчат в прокуратуре о том, сообщалось ли Толстошееву подозрение и избиралась ли ему мера пресечения. Отметим, что ведомство осуществляет в данном уголовном производстве процессуальное руководство. Расследованием занимается ГУНП в Киеве.

Авария 9 января 2016 года. Внедорожник под управлением 21-летнего Толстошеева насмерть сбил 74-летнюю Надежду прилуцкую и травмировал еще одного прохожего

Внук погибшей Игорь сказал журналистам OBOZREVATEL, что в течение нынешнего года ни прокуратура, ни полиция с ним не связь не выходили.

"Также не связывался Станислав Толстошеев, его родственники или представители", – сообщил молодой человек.

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Адвокат Дмитрий Семеха, который представляет сторону потерпевших в другом резонансном "мажорном ДТП" в Полтаве, считает, что "дело Толстошеева" пытаются "похоронить". Он уточнил, что понятие разумные сроки досудебного расследования каждый трактует по своему, однако четыре года – это перебор.

"Все следственные действия явно направлены на то, чтобы похоронить это дело и общественность о нем забыла. Это очевидно", – рассказал он.

При этом Семеха отметил, что для понимания допущенных нарушений, необходимо ознакомиться со всеми материалами уголовного производства.

Напомним, что первые две экспертизы показали, что в момент ДТП с водителем Mercedes случился эпилептический припадок.

Многих украинцев доводы о приступе не убедили. Масла в огонь подлили фото Толстошеева с алкоголем и постами о наркотиках. Журналист Дмитрий Гнап прямо заявил OBOZREVATEL, что результаты экспертиз были сфальсифицированы еще на первых этапах, и теперь полиция и прокуратура пытаются сделать все, чтобы сохранить честь мундира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ДТП с участием Станислава Толстошеева произошло в Киеве 9 января 2016 года. Возле станции метро "Левобережная" внедорожник Mercedes сбил двух пешеходов.

Позже водитель заявил, что во время аварии, он впервые в жизни потерял сознание.

Станислав Толстошеев является сыном бизнесмена Андрея Толстошеева из Дружковки Донецкой области.

В сентябре 2016 года прокуратура Киева закрыла уголовное производство в отношении мажора, однако Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование.

Дочь погибшей в ДТП Надежды Прилуцкой Наталья скончалась весной 2018 года, так и не дождавшись приговора водителю внедорожника.

В феврале 2019 года неизвестные обчистили сестру Станислава Толстошеева Елену. Преступники разбили стекло передней двери Porsche Macan 2015 года выпуска и забрали сумочку, в которой находилась крупная сумма наличными, банковские карты и документы.

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