Как хоронят "грехи" мажоров: что произошло с громким ДТП в Киеве

Со дня смертельной аварии в Киеве с участием водителя Mercedes Станислава Толстошеева прошло почти четыре года. Дело до сих пор не передано в суд. Правозащитники считают, что материалы попросту "хоронят".
Подробнее – в нашей публикации.
Летом 2018 года в столичной прокуратуре сообщали OBOZREVATEL, что передали материалы на третью по счету экспертизу в сфере психиатрии и неврологии. Она должна установить, был ли у мажора приступ во время ДТП. Напомним, тогда Толстошеев за рулем "мерса" сбил двух человек. Погибла 74-летняя женщина.
Прошло почти полтора года, но результатов экспертизы в прокуратуре так и не сообщили, сославшись на тайну следствия.
Станислав Толстошеев
Ответ киевской прокуратуры
Молчат в прокуратуре о том, сообщалось ли Толстошееву подозрение и избиралась ли ему мера пресечения. Отметим, что ведомство осуществляет в данном уголовном производстве процессуальное руководство. Расследованием занимается ГУНП в Киеве.
Авария 9 января 2016 года.
Внедорожник под управлением 21-летнего Толстошеева насмерть сбил 74-летнюю Надежду прилуцкую и травмировал еще одного прохожего
Внук погибшей Игорь сказал журналистам OBOZREVATEL, что в течение нынешнего года ни прокуратура, ни полиция с ним не связь не выходили.
"Также не связывался Станислав Толстошеев, его родственники или представители", – сообщил молодой человек.
Адвокат Дмитрий Семеха, который представляет сторону потерпевших в другом резонансном "мажорном ДТП" в Полтаве, считает, что "дело Толстошеева" пытаются "похоронить". Он уточнил, что понятие разумные сроки досудебного расследования каждый трактует по своему, однако четыре года – это перебор.
"Все следственные действия явно направлены на то, чтобы похоронить это дело и общественность о нем забыла. Это очевидно", – рассказал он.
При этом Семеха отметил, что для понимания допущенных нарушений, необходимо ознакомиться со всеми материалами уголовного производства.
Напомним, что первые две экспертизы показали, что в момент ДТП с водителем Mercedes случился эпилептический припадок.
Многих украинцев доводы о приступе не убедили. Масла в огонь подлили фото Толстошеева с алкоголем и постами о наркотиках. Журналист Дмитрий Гнап прямо заявил OBOZREVATEL, что результаты экспертиз были сфальсифицированы еще на первых этапах, и теперь полиция и прокуратура пытаются сделать все, чтобы сохранить честь мундира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ДТП с участием Станислава Толстошеева произошло в Киеве 9 января 2016 года. Возле станции метро "Левобережная" внедорожник Mercedes сбил двух пешеходов.
Позже водитель заявил, что во время аварии, он впервые в жизни потерял сознание.
Станислав Толстошеев является сыном бизнесмена Андрея Толстошеева из Дружковки Донецкой области.
В сентябре 2016 года прокуратура Киева закрыла уголовное производство в отношении мажора, однако Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование.
Дочь погибшей в ДТП Надежды Прилуцкой Наталья скончалась весной 2018 года, так и не дождавшись приговора водителю внедорожника.
В феврале 2019 года неизвестные обчистили сестру Станислава Толстошеева Елену. Преступники разбили стекло передней двери Porsche Macan 2015 года выпуска и забрали сумочку, в которой находилась крупная сумма наличными, банковские карты и документы.
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