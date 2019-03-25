Смертельное ДТП с мажорами в Одессе: момент попал на камеру видеонаблюдения

В сети появилось видео момента столкновения автомобиля BMW X6 с Porsche в Одессе в ночь на 24 марта, в результате чего погибли дети местных предпринимателей — Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко.

ДТП зафиксировала наружная камера видеонаблюдения. Как отмечается в сюжете ТСН, точную скорость машин определить сложно, однако на ролике видно, что она превышает разрешенную (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

Отметим, погибшие ехали в BMW. По предварительным данным, они устроили гонку со вторым авто. Водитель Porsche с места аварии скрылся, его разыскивают правоохранители.

После сильного удара BMW влетел в столб и загорелся, при этом машину разорвало на две части.

Известно, что Шамиль Гаджиев — сын местного предпринимателя Газанфара Гаджиева и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева. Молодой человек был известным любителем скоростной езды. В сети нашлись личные фото братьев.

Погибшая пассажирка Виктория Кравченко — дочь бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт". Выяснилось, что она была родственницей голливудской звезды Сильвестра Сталлоне.

Погибшие в аварии в Одессе

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с тремя авто и автобусом. Аварию спровоцировал водитель Chevrolet, который пролетел перекресток с улицей Щусева на красный сигнал светофора со скоростью 160 км/час, едва не сбив пешеходов.

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