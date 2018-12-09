Смертельное ДТП с Lexus: появились жуткие подробности

Во Львовской области произошла масштабная авария с внедорожником Lexus, закончившаяся гибелью двух человек.
ДТП случилось 8 декабря недалеко от села Бориничи Жидачевского района. Как сообщила пресс-служба ГУНП Львовщины, 40-летний водитель, житель Ивано-Франковской области, не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.
В результате мужчина погиб на месте происшествия. Также погиб 45-летний пассажир внедорожника. Еще один 43-летний пассажир получил травмы.
Игорь Зинкевич
ГСЧС
Игорь Зинкевич
Сообщим также о других ДТП, произошедших в Украине 8 декабря.
В Сваляве Закарпанской области 17-летний водитель легковушки Volkswagen Golf, двигаясь в направлении центральной части города, сбил 27-летнюю девушку и 22-летнего парня. Пострадавшие были доставлены в больницу, при этом состояние девушки – тяжелое.
Гугл. Карты
В Житомире авто скорой помощи столкнулось с Hyundai Santa Fe, после чего оба автомобиля въехали во двор дома.
В результате пострадали шесть человек. Самые тяжелые травмы получил водитель Hyundai. Вместе с ним в авто находилась его семья с малолетним ребенком.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве автомобиль сбил беременную. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.
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