Смертельное ДТП с копами в Черновцах: всплыла скандальная деталь

Черновицкие патрульные, которые насмерть сбили человека во время погони в ночь на 16 сентября, выключили видеорегистратор в машине, чтобы зарядить телефон.

Об этом во время акции протеста, которую устроили горожане, в четверг, 27 сентября, сообщил начальник городской патрульной полиции, передает ТСН.

Возмущенные горожане пришли под здание полиции с требованием не скрывать видеодоказательства ДТП.

К протестующим вышел глава полиции города Артур Шкроб и заявил, что регистратор патрульные отключили, хотя вроде бы преследовали нарушителей и, по инструкции, должны были фиксировать погоню.

Ранее прокуратура Черновицкой области обнародовала видео момента аварии, снятое камерой наблюдения.

Напомним, в результате ДТП погиб 27-летний Константин Капалб. По словам свидетелей, его сбили прямо на пешеходном переходе, и патрульные пытались сбежать с места аварии.

В свою очередь правоохранители заявляют, что столкновение якобы произошло еще до пешеходного перехода и полицейские не убегали с места аварии.