Смертельное ДТП под Житомиром: появилось первое видео с места аварии

В сети опубликовали первые кадры, снятые сразу после аварии в селе Глубочица под Житомиром, в которой погибли 10 человек.

На них видно, как водители, ставшие свидетелями столкновения, достают раненых из микроавтобуса, говорится в сюжете ТСН.

По данным полиции, аварию спровоцировал водитель маршрутки, который превысил скорость и врезался в фуру.

Сам он погиб на месте, о нем известно, что мужчина не имел водительской категории на перевозки пассажиров, а микроавтобус взял у друга, которого задержали сразу после ДТП.

Владелец маршрутки рассказал, что погибший водитель действительно был его другом, и ранее официально перевозил пассажиров, потом уволился, но часто просил микроавтобус, чтобы подзаработать. Техника была исправна, настаивает мужчина.

"Просто во время ДТП пострадала тормозная система. От того, что я увидел, до момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может, он заснул, может, какие-то еще обстоятельства. Я свою вину, конечно, чувствую. Если бы я знал, что такое произойдет, думаете, я дал бы?", - спрашивает Луцик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свидетель ДТП на Житомирщине рассказала детали трагедии.