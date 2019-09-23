Смертельное ДТП под Житомиром: как сейчас выглядит место аварии. Эксклюзивные фото

На месте смертельной аварии в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области, где погибло 9 человек, разбросаны обломки автобуса и грузовика.

OBOZREVATEL удалось получить эксклюзивные фото с места жуткого ДТП, которое произошло в воскресенье вечером, 22 сентября. По разным данным еще 10 или 11 травмированы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спикер Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко сообщила, что имена всех погибших установлены, все они – жители Житомира.

По данным полиции, в больницу с травами разной степени тяжести попали 10 человек, возможно кто-то из пострадавших обратился за помощью к врачам позже и полиции может быть об этом неизвестно.

И.о. директора КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Максим Манухин, работники которого были пассажирами автобуса, сообщил об 11 пострадавших, четверо из которых находятся в реанимации.

Среди них – подозреваемый в совершении смертельного ДТП водитель DAF с полуприцепом. Он был задержан правоохранителями по ст. 208 КПК Украины.

"Пока никаких показаний водитель не давал, как только разрешат врачи, с ним будут работать следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", – сообщила Ващенко.

Фото с места смертельной аварии под Житомиром

Как сообщал OBOZREVATEL, в автобусе, который попал в смертельное ДТП 22 сентября в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области, ехали работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление". Они возвращались с отдыха в Карпатах.

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