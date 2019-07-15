Смертельное ДТП под Полтавой: "Слуга народа" открестилась от однопартийца

Участник ДТП под Полтавой, в результате которого погиб человек, местный предприниматель Алексей Сердюков не является главой городской ячейки партии "Слуга народа".

Об этом сообщили в Telegram-канале партии, отметив, что он также не является членом этой политсилы.

"Официально: Алексей Сердюков, по которому появилась информация в СМИ о ДТП на Полтавщине, не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", — говорится в сообщении.

ДТП под Полтавой "Підслухано у Полтаві", Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Сердюков сам признался, что стал виновником аварии.

Алексей Сердюков Facebook Сердюкова

"Произошло страшное. Я пошел на обгон и у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно", —отметил он.

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