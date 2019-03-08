Смертельное ДТП под Киевом с пятью жертвами: появились первые фото и подробности

Среди погибших в масштабном ДТП в селе Яблунивка Макаровского района Киевской области оказалась несовершеннолетняя девушка.
Пресс-служба областного управления Национальной полиции сообщила подробности трагедии, которая произошла ночью, 8 марта.
"Установлено, что житель с. Новоселки, управляя автомобилем "ВАЗ 21124" допустил выезд на попутную обочину, где произошло столкновение с деревом. В машине находилось пять пассажиров, среди них две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами доставлена в больницу, где за ее жизнь борются медики", – рассказали в полиции.
Уточняется, что на месте погибли в результате ДТП 27-летний водитель, парни в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка. Все жители сел Новоселки и Яблунивка.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии", – резюмировали в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта в центре Киева произошло масштабное ДТП, которое парализовало движение. На Майдане столкнулось сразу шесть авто, однако пассажиры отказались от госпитализации.
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