Смертельное ДТП с пешеходами в Киеве: появилось видео наезда на людей

В сети появилось видео момента смертельного ДТП в Киеве на перекрестке в районе станции метро "Дорогожичи".

Renault двигался со стороны ул. Щусева, а Nissan ехал по ул. Телиги. Автомобили столкнулись на перекрестке с ул. Мельникова, сообщает "Информатор".

На видео виден момент удара, после чего Renault отбросило на тротуар возле светофора, где как раз стояли люди, ожидая перехода.

После того, как машину выбросило на тротуар, одного человека зажало между автомобилем и столбом светофора, а женщина отлетела в противоположную сторону. Парень, стоявший на светофоре, успел отскочить. При этом из окна задней двери авто выпал пассажир.

В Nissan пострадавших нет. Водитель авто, увидев случившееся, вышел из авто и поспешил на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля около 11 утра в районе метро "Дорогожичи" произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. По словам очевидца, погибшим оказался мужчина, которого снесло машиной. Тяжелые травмы получили четыре человека.

По информации от свидетеля трагедии, во время аварии один из пострадавших автомобилей ехал на красный сигнал светофора.