Смертельное ДТП и пьяное вождение: в Харькове амнистировали скандального водителя

Харьковчанин Андрей Полтавец, который был досрочно освобожден от отбывания наказания за ДТП с шестью жертвами, а затем получил второй срок за вождение в пьяном виде, вышел на свободу по амнистии.

"Полтавец, который отбывал наказание в Хролевском исправительном центре №140 с 10 мая, освобожден по амнистии", – сообщила заведующая сектором по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Ольга Кузнецова в комментарии "Укринформу".

По словам Кузнецовой, сведений о том, где ранее находился Полтавец, у нее нет.

Напомним, в 2008 году заместитель гендиректора харьковского ЗАО "Автомар" Полтавец на большой скорости въехал автомобилем Mitsubishi L200 на трамвайную остановку, в результате чего погибли шесть человек. По данным свидетелей, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Суд назначил виновнику ДТП в качестве наказания 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Полтавец освободился досрочно в сентябре 2015 года.

При этом уже в октябре 2017 года он, будучи нетрезвым и без водительского удостоверения, снова сел за руль, чем нарушил приговор суда. Прокуратура объявила ему подозрение по факту уклонения от наказания.

В декабре 2017 года Краснозаводской райсуд Харькова приговорил Полтавца к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД анонсировали несколько законопроектов, принятие которых должно снизить количество ДТП в Украине.