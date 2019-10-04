Смертельная катастрофа с самолетом под Львовом: появились первые фото и видео

Под Львовом, у кладбища в Сокольниках, село Жировка, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс", следовавший из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). В катастрофе по последним данным погибли пять человек.

В сети уже появились фото и видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Самолет после запроса разрешения на посадку на аэродроме во Львове исчез с экранов радаров, с ним была потеряна радиосвязь. Позже экипаж сообщил об осуществлении аварийной посадки в Сокольниках примерно в 1,5 км к аэродрому. Ее вынуждены были сделать из-за окончания горючего.

Смертельная катастрофа с самолетом под Львовом Facebook Игоря Зинкевича

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook подтвердил, что на борту находилось семь членов экипажа и один сопровождающий груз. По предварительным данным пятеро погибших. Начато расследование.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в соцсети добавил, что аэропорт "Львов" закрыли на неопределенное время. Он отметил, что на борту было восемь человек: пятеро умерли, еще трое – живы.

Позже новые фото разместила на своей странице в Facebook начальница пресс-службы Львовского горсовета Кристина Процак. По ее словам, трое пострадавших эвакуированы.

Под Львовом, у кладбища в Сокольниках, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании Украины Аэроальянс Facebook Кристины Процак

Он направлялся из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) Facebook Кристины Процак

Погибло несколько человек Facebook Кристины Процак

Под Львовом, у кладбища в Сокольниках, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании Украины Аэроальянс Facebook Кристины Процак

Он направлялся из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) Facebook Кристины Процак

Погибло несколько человек Facebook Кристины Процак

Под Львовом, у кладбища в Сокольниках, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании Украины Аэроальянс Facebook Кристины Процак

Он направлялся из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) Facebook Кристины Процак

Погибло несколько человек Facebook Кристины Процак

Погибло несколько человек Facebook Кристины Процак

Под Львовом, у кладбища в Сокольниках, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании Украины Аэроальянс Facebook Игоря Зинкевича

Он направлялся из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) Facebook Игоря Зинкевича

Погибло несколько человек Facebook Игоря Зинкевича

Под Львовом, у кладбища в Сокольниках, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании Украины Аэроальянс Facebook Игоря Зинкевича

Он направлялся из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) Facebook Игоря Зинкевича

Погибло несколько человек Facebook Игоря Зинкевича

Под Львовом, у кладбища в Сокольниках, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании Украины Аэроальянс Facebook Игоря Зинкевича

Он направлялся из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) Facebook Игоря Зинкевича

Погибло несколько человек Facebook Игоря Зинкевича

Под Львовом, у кладбища в Сокольниках, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании Украины Аэроальянс Facebook Игоря Зинкевича

Карта Facebook Игоря Зинкевича

Погибло несколько человек Facebook Игоря Зинкевича

Информация о самолете Vitaliy Horbach/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, под Львовом утром 4 октября совершил аварийную посадку самолет Ан-12, на борту которого находилось восемь человек: из них 7 членов экипажа и один человек, который сопровождала груз.

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