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Смертельная авария с нацгвардейцами в Одессе: в сеть попало первое видео

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В сети появилось видео аварии 30 марта в Одессе, в результате которой погиб один боец Нацгвардии, еще двое пострадали.

Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный". Первые минуты после смертельной аварии запечатлены камерой наружного видеонаблюдения.

"Какой-то мужик бьет пострадавших и пытается украсть оружие. Что не так с этим миром?" — отметили в посте, обратив внимание на странное поведение одного из очевидцев ДТП.

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Смертельная авария с нацгвардейцами в Одессе: в сеть попало первое видео

Напомним, автомобиль Opel на еврономерах вылетел на тротуар, где сбил бойцов Нацгвардии и нанес одному из них травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП погиб Флоря Виталий Валентинович, 1996 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту Метро ночью 28 февраля произошла страшная авария. Карета "скорой помощи" столкнулась с автомобилем ZAZ Vida, в результате чего погибли трое человек.

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Место
УкраинаОдесса
Теги
ДТП в ОдессеДТПвидеоНациональная гвардия
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