Смерть волонтера Кучапина расследуют как умышленное убийство, – Геращенко
Геращенко заявил, что полиция расследует смерть Кучапина как умышленное убийство.
Полиция расследует как умышленное убийство смерть руководителя киевской общественной организации "Дом милосердия", волонтера Алексея Кучапина, которого нашли мертвым 22 июля.
Об этом в комментарии ZN.UA сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что установить причину гибели украинца позволили результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия.
По его словам, по данному факту в Едином реестре досудебных расследований уже зарегистрировано производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
"О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия", – отметил заместитель главы МВД.
Он также добавил, что вскрытие было завершено в 11:30 в четверг, 23 июля, затем вдова покойного волонтера смогла забрать его тело в Бюро судмедекспертизы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 июля стало известно об исчезновении без вести руководителя общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина.
А уже 22 июля Алексея Кучапина нашли мертвым в Днепровском районе столицы. На его теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.
Выяснилось, что волонтера недавно обвинили в присвоении чужих средств. Также стали известны новые обстоятельства странной смерти Кучапина, которую его друзья назвали убийством, а правоохранителей заподозрили в попытке "замять" преступление.