Смерть перспективного украинского спортсмена попала на видео: обнародованы жуткие кадры

В сети появилось видео момента гибели в Харькове 19-летнего украинского мотогонщика Андрея Бессонова, которого на тротуаре сбил внедорожник.

На видео видно, как внедорожник Toyota на перекрестке около 20 секунд пропускает встречные машины, после чего поворачивает налево.

В этот момент джип сбивает велосипедиста, который двигался по встречной полосе, и выносит его через бордюр на тротуар, где находился Андрей Бессонов.

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Парень на велосипеде отделался травмами, а Бессонов - погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL,7 июня в Харькове внедорожник Toyota, за рулем которого находилась 58-летняя женщина, сбил 19-летнего перспективного украинского мотогонщика Андрея Бессонова. От полученных травм спортсмен скончался в больнице.