Смерть Комарницкого: полиция отреагировала на требования Гриценко

Начальника Винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения служебных обязанностей на время расследования инцидента с правоохранителями, который повлек смерть активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Он принял рапорт Педоса об увольнении и назначил и.о. начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Руслана Мороза.

"Сотруднику полиции, подозреваемого в применении физической силы к потерпевшему, сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит его слова пресс-служба.

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Также он будет уволен из рядов полиции, отметил Князев.

"Подчеркиваю, что полиция не покрывает негодяев. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы расследование было прозрачное и быстрое. Негодяи, которые порочат звание полицейского и дискредитируют службу, будут отвечать перед законом", - заявил Князев.

От исполнения служебных обязанностей отстранили еще четырех руководителей - от начальника территориального отдела полиции к непосредственному руководителю подозреваемого полицейского. Готовятся также документы на увольнение заместителя начальника областной полиции, который отвечал за работу с личным составом.

Александр Комарницкий Facebook Сергея Гайструка

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко после смерти Комарницкого объявил жесткие требования МВД, подчеркнув, что в его партии не позволят заговорить или спустить на тормозах расследование.

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