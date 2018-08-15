Смерть и распад: раскрылись настоящие планы России на Украину

Террористическая республика "ДНР" задумывалась Россией как дезорганизованный анклав для разложения Украины.

Об этом заявил российский политтехнолог и активист "ДНР" Роман Манекин. Его слова процитировал украинский журналист Денис Казанский в своем Twitter.

Так, утверждается, что Россия добивается взаимного уничтожения Донбасса и Украины.

"А кто-то верит, что россияне спасают русскоязычных. Нет. Им нужны лишь смерть и распад", - прокомментировал Казанский.

ДНРовец Роман Манекен открытым текстом пишет, что ДНР задумывалась Россией, как дезорганизованный анклав для разложения Украины. Что Россия добивается взаимного уничтожения Донбасса и Украины.



А кто-то верит, что россияне спасают русскоязычных. Нет. Им нужны лишь смерть и распад pic.twitter.com/lmCENiTnuE — Денис Казанський (@den_kazansky) 15 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли новые выдумки террористов "ДНР" касательно партнеров в Европе.