МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Смерть и распад: раскрылись настоящие планы России на Украину

4.9тЧитать новость на украинском

Террористическая республика "ДНР" задумывалась Россией как дезорганизованный анклав для разложения Украины.

Об этом заявил российский политтехнолог и активист "ДНР" Роман Манекин. Его слова процитировал украинский журналист Денис Казанский в своем Twitter.

Так, утверждается, что Россия добивается взаимного уничтожения Донбасса и Украины.

Новости
Довоевались: в "ДНР" взорвался склад боеприпасов

"А кто-то верит, что россияне спасают русскоязычных. Нет. Им нужны лишь смерть и распад", - прокомментировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли новые выдумки террористов "ДНР" касательно партнеров в Европе.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
-1
Комментарии
0
5
Смешно
11
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги