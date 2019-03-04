"Смерть ходит по пятам": ВСУ нанесли мощный удар по террористам "ДНР"

На Донбассе террористы "ДНР" понесли потери в результате обстрелов ВСУ.

Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан, отметив, что боевики постоянно скрывают количество погибших.

"Интересная штука жизнь, вчера ехал в одной из машин в одном из поселков на фронте. И сегодня эта машина разбита полностью обстрелом и есть погибшие. Смерть ходит по пятам, мы уже видели глаза друг друга", – рассказал в сети пособник террористов Алексей Смирнов.

Штефан подчеркнул, что в "ДНР" постоянно прибывает пополнение.

"Итак, волонтер российско-оккупационных войск сообщает о новых контрактниках в бригаде, вечером Басурин сообщит, что потерь нет. А мы уже знаем, что есть и не один", – сообщил он.

Отметим, что террорист Эдуард Басурин является замначальника "управления народной милиции ДНР".

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