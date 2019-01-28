Смерти повесят на пенсионера? В страшной гибели туристов во Львове случился новый поворот

Следствие по делу гибели от угарного газа двух туристов во Львове склоняется к тому, что виновным в нем может быть 74-летний хозяин квартиры. А причина смертельного ЧП – в колонке. Однако родные погибших утверждают, что жилье ребятам сдавал вовсе не пенсионер. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Не сработала вытяжка?

10 января молодые киевляне Андрей Рассказчиков и Анастасия Ковальчук (Барсук) вместе с двумя друзьями отправились во Львов. Они поселились в старой квартире на Дорошенко, 65, 4 б. А утром двое друзей обнаружили Андрея и Настю мертвыми. Оба погибли от угарного газа.

Как сказали в полиции Львовской области, причины смерти будут ясны после экспертизы. "Собственник квартиры установлен. В квартире был недавно сделан ремонт, все новое. Там установлена газовая колонка и старый камин. Эксперты уже осмотрели квартиру, теперь экспертиза будет устанавливать откуда там появился газ. Возможно, что и вытяжка не так сработала", – сказала OBOZREVATEL спикер областной полиции Светлана Добровольская.

Анастасия Ковальчук Facebook Анастасии Барсук

Андрей Рассказчиков Facebook Светланы Рассказчиковой

Адвокат родных жертв Дина Дрыжакова говорит, что следствие признало ее клиентов потерпевшими в этом деле.

Смерти "повесят" на пенсионера?

Как рассказала OBOZREVATEL двоюродная сестра погибшего Андрея, Кристина Ермакова, квартиру ребятам сдавал не дедушка, а его молодая внучка Кристина Янко (у дедушки такая же фамилия). Именно с ней молодые люди и вели переписку по поводу аренды.

Нерабочий камин Скрин родных Андрея

На связь с сестрой погибшего Андрея вышел представитель сайта Airbnb, через который снимают и сдают жилье люди в разных странах. И он передал данные Кристины Янко как риелтора, утверждает Ермакова. Именно она сдавала ребятам квартиру и предупредила, что печью нельзя пользоваться. То есть, по словам сестры погибшего, она знала о неисправности старой печи.

"Эта компания готова передать все данные по этой квартире. Понятно, что она сдавалась не первый раз. Хотя следствие говорит, что, мол, дедушка там жил, но первый раз сдал ее ради копеечки. Мы тогда поинтересовались, а где же были вещи дедушки, мы же видели, что в квартире ничего лишнего не было. Пожилой владелец сказал следователям, что они где-то в коробке, но следователи ничего не нашли. Также дедушка утверждает, что у него есть документы на установку газовой колонки, но он забыл где они находятся", – подчеркнула Кристина Ермакова.

Переписка с риелтором Кристиной Скрин родных Андрея

Сейчас, по мнению Кристины, виновным могут сделать дедушку, который якобы перед приездом туристов включил камин и ушел.

"Хотя ранее говорили, что внучка включала его. Правда, следователь предварительно считает, что источник смертельного газа в колонке. Ее на днях демонтировали и отправили на комиссию. Она может продлиться от 1 до 3 месяцев. Что касается вытяжки, то следователь говорит, что она бутафорская и никуда не ведет", – отметила сестра погибшего парня.

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