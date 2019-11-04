Смерть подростка на Черниговщине: появились новые подробности резонансного дела

Расследованием смерти 14-летнего подростка из Прилук Дениса Чаленко теперь занимается Главное следственное управление Национальной полиции.

Как рассказал OBOZREVATEL отец подростка Виктор Чаленко, в понедельник в морге Киева провели дополнительную судмедэкспертизу тела ребенка. "Мы сейчас занимаемся похоронами. Дату точно сказать не могу, все зависит от того, как закончат экспертизу", – сказал Чаленко.

Денис ТСН

Чуть позже адвокат родителей погибшего Владимир Билык уточнил, что похороны состоятся 5 ноября, во вторник.

В Главном управлении Нацполиции также пока ждут выводов судмедэкспертов. "Все упирается пока в результаты экспертизы. От них зависит дальнейшее расследование", – сказала OBOZREVATEL и.о. пресс-секретаря Главного управления Нацполиции Оксана Блищик.

29 октября в Прилуках на железнодорожных путях было найдено тело 14-летнего школьника Дениса Чаленко. В местном отделении полиции заявили, что парень попал под дизельный поезд.

Место, где нашли тело подростка ТСН

Однако отец парня, Виктор Чаленко, с этим не согласен. Как он рассказал OBOZREVATEL, накануне гибели сыну угрожал 16-летний Андрей Т. Конфликт произошел из-за девушки, за которую заступился Денис.

За день до смерти Дениса ему поступали угрозы ТСН

После смерти сына родителям стали приходить сообщения от друзей Дениса о том, что возможным убийцей их сына может быть тот самый Андрей Т. и его друзья. Отец провел свое расследование.

По его словам, сына убили за несколько часов до того, как он оказался на рельсах. До этого его тело прятали неподалеку на кукурузном поле. Однако местная полиция не хотела проводить расследование.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В Одессе нашли тело 14-летней Даши Дробот, которая пропала 2 ноября. Она пошла с друзьями на пикник, затем вместе с 15-летним парнем куда-то ушла. Друзья, не дождавшись их, уехали. А 3 ноября девочку нашли убитой в лесополосе. Несовершеннолетний парень сейчас задержан.

1 ноября в Мариуполе Донецкой области загадочно погиб предприниматель. Мужчина ехал на автомобиле и попал в ДТП. При осмотре тела обнаружили ножевые ранения. Погибшим оказался владелец одного из ресторанов.

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