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18 марта • обновлено в 12:44
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Смерть 33-летней украинки с коронавирусом будет расследовать полиция: что известно

1.3т
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Причину смерти 33-летней жительницы Черновицкой области, у которой был диагностирован коронавирус, будет устанавливать полиция.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию пресс-службы НПУ. Отмечается, что соответствующее производство уже начато.

"Вносится информация в ЕРДР по ст. 140 УК – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", – говорится в ответе ведомства.

Смерть 33-летней украинки с коронавирусом будет расследовать полиция

Со своей стороны заместитель председателя Национальной полиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе добавил, что относительно всех природных смертях правоохранители открывают уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

"Для того, чтобы исследовать все обстоятельства происшествия и иметь возможность провести широкий комплекс следственных действий. Но в Едином судебном реестре есть специальная отметка – естественная смерть. Соответственно ,после проведения судебно-медицинской экспертизы, когда эксперт нам назовет причины смерти, будет приниматься решение о дальнейшем проведении расследования или закрытия уголовного производства", – пояснил он, передает " Цензор.НЕТ ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус.

  • Стало известно, что 33-летняя украинка в Черновицкой области умерла не от коронавируса, а из-за осложнений, вызванных хронической патологией.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
расследование вирус смерть Национальная полиция Украины
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