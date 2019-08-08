Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Смерч" из насекомых: на Запорожье сняли на видео необычное явление

1.6т Читать материал на украинском

Под Мелитополем (Запорожская область) сняли на видео "смерч" из летающих муравьев.

Об этом сообщило издание "РИА-Мелитополь". Ролик записали люди, едущие в автомобиле (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Энтомологи объяснили, что похожие на мух муравьи размножились благодаря жаркой и влажной погоде. Этот феномен наблюдается каждый год – чаще всего в июле или августе. Тогда наступает брачный период черных садовых муравьев, который длится всего несколько дней.

Смерч из насекомых

Смерч из насекомых

Скриншот

Специалисты заверили, что летающие муравьи для людей не опасны.

Новости
В небе над Киевом заметили уникальное природное явление: сеть в восторге. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в России зафиксировали аномальное количество летающих муравьев в Калининградской и Смоленской областях, а также в Москве.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Запорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
9
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...