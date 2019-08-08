"Смерч" из насекомых: на Запорожье сняли на видео необычное явление

Под Мелитополем (Запорожская область) сняли на видео "смерч" из летающих муравьев.

Об этом сообщило издание "РИА-Мелитополь". Ролик записали люди, едущие в автомобиле (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Энтомологи объяснили, что похожие на мух муравьи размножились благодаря жаркой и влажной погоде. Этот феномен наблюдается каждый год – чаще всего в июле или августе. Тогда наступает брачный период черных садовых муравьев, который длится всего несколько дней.

Смерч из насекомых Скриншот

Специалисты заверили, что летающие муравьи для людей не опасны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России зафиксировали аномальное количество летающих муравьев в Калининградской и Смоленской областях, а также в Москве.

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