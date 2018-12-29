Смайлики и ''ура!'': обвиненный в госизмене журналист написал письмо пропагандистам России. Фотофакт

Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, написал письмо российским пропагандистам с поздравлениями.
Об этом рассказала в своем микроблоге в Twitter главред скандального RT Маргарита Симоньян, опубликовав соответствующее фото.
Так, Вышинский поздравил коллег-пропагандистов с Новым годом, пририсовав в письме смайлики, и процитировав поэта Александра Пушкина.
Кирилл Вышинский
"Крым. Реалии"
"Всем – большое спасибо за заботу, поддержку и массу усилий, которые тратятся на то, чтобы изменить мое нынешнее положение и добиться освобождения. Уверен, что рано или поздно "оковы тяжкие падут" (цитата стих. Пушкина "Во глубине сибирских руд". – Ред.)... Хотелось бы, конечно, пораньше... У меня все нормально, настроение бодрое, верю в самое лучшее. Надеюсь, что в новом году обязательно увидимся. Ура", – написал Вышинский.
Это письмо Кирилла Вышинского из Херсонского СИЗО.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 грудня 2018 р.
Поздравляет с Новым годом и цитирует Пушкина.
Невероятное мужество. Гордимся тобой, Кирилл, и продолжаем за тебя бороться. pic.twitter.com/j3ls3olBkY
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский, против которого открыли уголовное производство по статье "Государственная измена".
У него нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское, однако вскоре директору "РИА Новости Украины" сообщили, что это невозможно.
Арест Вышинскому продлили до 27 января 2019 года.
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