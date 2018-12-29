Смайлики и ''ура!'': обвиненный в госизмене журналист написал письмо пропагандистам России. Фотофакт

Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, написал письмо российским пропагандистам с поздравлениями.

Об этом рассказала в своем микроблоге в Twitter главред скандального RT Маргарита Симоньян, опубликовав соответствующее фото.

Так, Вышинский поздравил коллег-пропагандистов с Новым годом, пририсовав в письме смайлики, и процитировав поэта Александра Пушкина.

Кирилл Вышинский "Крым. Реалии"

"Всем – большое спасибо за заботу, поддержку и массу усилий, которые тратятся на то, чтобы изменить мое нынешнее положение и добиться освобождения. Уверен, что рано или поздно "оковы тяжкие падут" (цитата стих. Пушкина "Во глубине сибирских руд". – Ред.)... Хотелось бы, конечно, пораньше... У меня все нормально, настроение бодрое, верю в самое лучшее. Надеюсь, что в новом году обязательно увидимся. Ура", – написал Вышинский.

Это письмо Кирилла Вышинского из Херсонского СИЗО.



Поздравляет с Новым годом и цитирует Пушкина.



Невероятное мужество. Гордимся тобой, Кирилл, и продолжаем за тебя бороться. pic.twitter.com/j3ls3olBkY — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 грудня 2018 р.

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