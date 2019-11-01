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1 ноября • обновлено в 09:50
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Слышен хруст кости: жесткое задержание украинца копами в Мариуполе попало на видео

3.1т Читать материал на украинском

В Мариуполе полицейские сломали ногу мужчине во время задержания. Коп подсек ему одну ногу, мужчина упал и сломал другую.

Инцидент произошел на глазах у очевидцев, которые всячески пытался остановить полицейских и даже угрожали им СБУ и прокуратурой. Об этом сообщает ТСН.

Патрульные же заявили, что мужчина бросался под колеса. На кадрах, которые были сняты с 8-го этажа соседнего дома видно, как мужчина стоит позади автомобиля патрульных. Полицейский внезапно нападает на него и начинает заламывать.

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"Лицом на землю бросили, он стал коленом, еще топчет. Я говорю: ты что делаешь?" – рассказала Надежда Федоровна, местная жительница.

По словам местных жителей, во дворе сидела компания, которая якобы распивала спиртное. Жильцы дома вызвали патрульных, когда те прибыли и стали задерживать одного из участников "посиделок", шел житель соседнего дома. Он решил вступиться за мужчину, после чего его скрутили копы.

Мужчина получил тяжелый перелом бедра и на "скорой" был доставлен в больницу. По прогнозам медиков, лечение продлится минимум полгода. Мужчине предстоит операция.

"Операция предусматривает введение в трубчатую кость металлического фиксатора, который будет стабилизировать перелом", – пояснил заведующий травматологическим отделением Сергей Мудрый.

Полиция открыла уголовное производство за сопротивление в отношении пострадавшего.

"Инспекторы решили убрать его с дороги, задержать, и во время задержания мужчине, вероятно, нанесли телесные повреждения", – пояснила пресс-секретарь мариупольских патрульных Ольга Артюхова.

Инцидентом заинтересовались следователи ГБР. Там открыли производство по статье о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Патрульным светит 8 лет лишения свободы. Служебное расследование начали и в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время службы в Днепре полицейский ударил женщину и выбил из ее рук телефон. Он сделал это на просьбу объяснить причину задержания.

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Место
Украина Мариуполь
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