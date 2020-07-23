Служил в ВСУ, 25 лет в полиции: кто такой полковник Шиян, ставший заложником в Полтаве

Начальник УКР ГУНП в Полтавской области, полковник полиции Виталий Шиян, которого взял в заложники мужчина в Полтаве, угрожая копам гранатой, –– опытный парвоохранитель, который служит в органах почти 25 лет.

Именно с ним, после переговоров и обмена на удерживаемого работника уголовного розыска, злоумышленник уехал на авто в сторону Киева. Подробнее о 44-летнем полковнике пишет УНИАН со ссылкой на источники в полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Виталий Шиян родился 26 сентября 1976 года в Кременчуге. Он имеет высшее юридическое образование, в частности, закончил Киевскую национальную академию внутренних дел Украины в 2002 году (правоведение, квалификация – юрист).

"С 1995 года служил в рядах ВСУ (Крым, морская пехота). На службе в органах внутренних дел с 1996 года", – говорится в сообщении.

Полковник Виталий Шиян (unian.ua)

Работал Шиян в патрульно-постовой службе полиции и ОБНОН Кременчугского городского управления УМВД. В 2008 году стал первым заместителем начальника Кременчугского городского управления УМВД, а в 2010-м – начальником Херсонского горотдела УМВД. С 2012 года – заместитель начальника Киевского УБОПа. С 2013 года работал в Полтаве начальником уголовного розыска, вскоре приказом министра внутренних дел от 8 июня 2015 года был назначен на должность начальника Семеновского районного отдела УМВД.

Позже Шияна снова перевели в Полтаву, где он дослужился до начальника УКР ГУНП в Полтавской области.

Мужчина женат, имеет дочь. Подчеркивается, что в рядах правоохранительных органов Шиян оказался не случайно – его отец тоже работал в бывшей милиции.

В сети также нашли сюжет местного телеканала в Полтаве. На видео полковник полиции Виталий Шиян признается, что во время службы на страже правопорядка для него главное добиться, чтобы в городе было безопасно ходить, и люди жили как в нормальной европейской стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что злоумышленника в Полтаве, который угнал автомобиль, сопротивлялся и угрожал взорвать гранату, отпустили вместе с заложником на предоставленном ему авто.