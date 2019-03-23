Служил в "разведке Новороссии": в Харькове поймали террориста "ДНР"

Служба безопасности Украины разоблачила и поймала в Харькове террориста "ДНР" с позывным "Куб". Им оказался уроженец и бывший житель временно оккупированной Горловки Донецкой области, который примкнул к оккупантам в феврале 2015 года.

В составе так называемой "военной разведки Новороссии" он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины, сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.

В начале 2019 года террорист решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.

Задержанный террорист "ДНР" Facebook CБУ

Задержанный террорист "ДНР" Facebook CБУ

Сотрудники СБУ установили место временного проживания преступника в Харькове и провели санкционированный обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов. Боевика задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обыск у террориста "ДНР" Facebook CБУ

Обыск у террориста "ДНР" Facebook CБУ

В рамках начатого уголовного производства правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористической группировке "ДНР". Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковском метрополитене готовился теракт, целью которого были многочисленные жертвы и дестабилизация положения в стране перед выборами. Заказчиком кровавого преступления были спецслужбы России, которые завербовали харьковчанина, сообщили в СБУ.

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