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Служил в "разведке Новороссии": в Харькове поймали террориста "ДНР"

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Служба безопасности Украины разоблачила и поймала в Харькове террориста "ДНР" с позывным "Куб". Им оказался уроженец и бывший житель временно оккупированной Горловки Донецкой области, который примкнул к оккупантам в феврале 2015 года.

В составе так называемой "военной разведки Новороссии" он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины, сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.

В начале 2019 года террорист решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.

Задержанный террорист "ДНР"

Задержанный террорист "ДНР"

Facebook CБУ

Задержанный террорист "ДНР"

Задержанный террорист "ДНР"

Facebook CБУ

Новости
На Донбассе поймали шестерых террористов ''ДНР''

Сотрудники СБУ установили место временного проживания преступника в Харькове и провели санкционированный обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов. Боевика задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обыск у террориста "ДНР"

Обыск у террориста "ДНР"

Facebook CБУ

Обыск у террориста "ДНР"

Обыск у террориста "ДНР"

Facebook CБУ

В рамках начатого уголовного производства правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористической группировке "ДНР". Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковском метрополитене готовился теракт, целью которого были многочисленные жертвы и дестабилизация положения в стране перед выборами. Заказчиком кровавого преступления были спецслужбы России, которые завербовали харьковчанина, сообщили в СБУ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
УкраинаХарьков
Теги
СБУДНР
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Пигин Макс
Пигин Макс
А можно узнать, какие терракты совершил этот "террорист"...
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Пигин Макс, - этой разведке Новососсии будет тяяяжко в бандоровской тюряге .
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пигин Макс, не лінуйся, какати ротом здатні тільки ліниві. Сайт СБУ до ваших послуг.
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