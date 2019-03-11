Служил оккупантам РФ: полиция поймала военного-предателя Украины

Полиция сообщила о подозрении в дезертирстве бывшему крымскому военнослужащему, который после аннексии полуострова перешел на службу в армию России.

Его местонахождение правоохранители установили в понедельник, 11 марта, передает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе.

Мужчина 1985 г.р. проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины с 2011 года, но в 2014-м перешел на сторону оккупантов по контракту.

Его передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Имя и фамилия мужчины не называются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму задержали гражданина Украины, обвинив его в том, что он якобы изуродовал памятник так называемым "зеленым человечкам".

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