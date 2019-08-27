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Служат на Черноморском флоте: выяснилось, кто избил семью с ребенком в Крыму

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Кавказцы, избившие семью с ребенком на пляже Севастополя в аннексированном Крыму, оказались военнослужащими Черноморского флота России.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут "Примечания".

Отмечается, что после инцидента на место происшествия прибыли еще несколько десятков "бородачей", которые окружили толпу и стали давить на людей, вынуждая разойтись.

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В Крыму военные из России избили семью с ребенком

В Крыму военные из России избили семью с ребенком

Двух мужчин, которых задержала полиция, передали из органов МВД военной прокуратуре, которая и продолжит расследование.

В управлении "МВД" по Севастополю данную информацию не подтвердили официально, однако заявили, что "материалы находятся не у них". Отказались комментировать ситуацию и в Черноморском флоте.

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе мужчины кавказской внешности набросились на семью с ребенком из-за того, что те якобы мешали им проехать.

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Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это паРРаша!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Донбасс без Крыма нам не нужен! смерть росийским окупантам! войнам до полной победы! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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