Служат на Черноморском флоте: выяснилось, кто избил семью с ребенком в Крыму

Кавказцы, избившие семью с ребенком на пляже Севастополя в аннексированном Крыму, оказались военнослужащими Черноморского флота России.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут "Примечания".

Отмечается, что после инцидента на место происшествия прибыли еще несколько десятков "бородачей", которые окружили толпу и стали давить на людей, вынуждая разойтись.

В Крыму военные из России избили семью с ребенком

Двух мужчин, которых задержала полиция, передали из органов МВД военной прокуратуре, которая и продолжит расследование.

В управлении "МВД" по Севастополю данную информацию не подтвердили официально, однако заявили, что "материалы находятся не у них". Отказались комментировать ситуацию и в Черноморском флоте.

Крым. Понаехавшие кавказцы, жестоко избившие на севастопольском пляже семью с ребенком, оказались ихтамнетами с Черноморского флота мордора. Их якобы задержали, а делом после резонанса занялась военная прокуратура оккупантов https://t.co/XK1Jl7xrHi ВИДЕО > https://t.co/hNjxq6iBg6 pic.twitter.com/xoLHWZbRkx — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 27, 2019

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе мужчины кавказской внешности набросились на семью с ребенком из-за того, что те якобы мешали им проехать.

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