"Слуга народа" Холодов сбежал на Кипр от коронавируса и прогуливает Раду: расследование

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов перед закрытием авиасообщения между странами в связи с пандемией коронавируса, улетел на Кипр и пока не возвращался в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты расследования журналистов проекта "Схемы" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, нардеп вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта – за два дня до анонсированного президентом прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор народный депутат не возвращался – уже полтора месяца находится за пределами страны.

"Слуга народа" Холодов сбежал на Кипр от коронавируса

Отметим, за это время парламент пять раз собирался на внеочередные заседания для принятия срочных решений, связанных в том числе с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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30 марта Холодов пропустил заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в котором занимает пост заместителя главы. На следующих заседаниях он участвовал в режиме онлайн.

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По состоянию на 29 апреля нардеп оставался на Кипре, это подтвердили три несвязанные между собой источники – один среди правоохранителей Кипра с доступом к базе пересечения границы этого государства, второй – в украинской авиакомпании и третий – в Государственной пограничной службе Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кипре депутат Холодов с женой имеют в собственности имение у побережья в городе Лимасол. Именно там была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских табачных МАФов.