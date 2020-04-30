"Слуга народа" Холодов сбежал на Кипр от коронавируса и прогуливает Раду: расследование
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов перед закрытием авиасообщения между странами в связи с пандемией коронавируса, улетел на Кипр и пока не возвращался в Украину.
Об этом свидетельствуют результаты расследования журналистов проекта "Схемы" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Как стало известно, нардеп вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта – за два дня до анонсированного президентом прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор народный депутат не возвращался – уже полтора месяца находится за пределами страны.
Отметим, за это время парламент пять раз собирался на внеочередные заседания для принятия срочных решений, связанных в том числе с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.
30 марта Холодов пропустил заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в котором занимает пост заместителя главы. На следующих заседаниях он участвовал в режиме онлайн.
По состоянию на 29 апреля нардеп оставался на Кипре, это подтвердили три несвязанные между собой источники – один среди правоохранителей Кипра с доступом к базе пересечения границы этого государства, второй – в украинской авиакомпании и третий – в Государственной пограничной службе Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Кипре депутат Холодов с женой имеют в собственности имение у побережья в городе Лимасол. Именно там была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских табачных МАФов.