'Слуга народа' Герус напал на журналистку в Турции. Видео инцидента

Нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус напал на журналистку Дарью Сметанко.

Как передает "Украина 24", конфликт произошел на курорте в Турции. Его заметили в отеле, который предлагает вип-виллы с собственным бассейном, террасой, сауной, гардеробной комнатой и отдельной комнатой для персонала. За шесть ночей такого отдыха нужно заплатить порядка 10 тысяч евро.

Журналистка поинтересовалась, сколько ему обошелся такой отдых и спросила, не стыдно ли нардепу. Герус ответил, что "все можно увидеть на сайте турагенства", а позже отобрал у журналистки удостоверение, что является препятствием журналистской деятельности – статья 171 Уголовного кодекса Украины.

Как передает источник, нардеп вызвал полицию, чтобы не отвечать на вопросы журналистов, а они в свою очередь попытались связаться с консулом Украины в Турции. В результате Герус после долгих уговоров вернул журналистке отобранное удостоверение, но запретил его снимать.

Как писал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева 13 августа обязал Офис генерального прокурора Украины открыть уголовное производство относительно неуплаты председателем комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Андрея Геруса налогов на сумму 4,3 млн грн.

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